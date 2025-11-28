Олена Шуляк
Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 216

 Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У суботу, 29 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 7.00 до 17.00:

  • вул. Енергетиків, 2А-75.

З 8.00 до 20.00:

  • пров. Веселий, 10

  • просп. Полтавський, 277/2-281

  • вул. Горліс-Горського, 3-10

  • вул. Європейська, 60А

  • вул. Івана Франка, 29-33

  • вул. Київська, 64-80, 121

  • вул. Перекопська, 40

  • вул. Ярова, 1-7

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
