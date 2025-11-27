Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 21:12
Переглядів: 146
Енергетики проводитимуть ремонтні роботи та роботи з технічного обслуговування електромереж
У п'ятницю, 28 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 7.00 до 17.00:
З 8.00 до 17.00:
- вул. Новосхідна, 14/26-36;
- вул. Східна, 13/24-38;
- вул. Республіканська, 75, 77, 79, 79А, 110Б;
- вул. Академіка Маслова, 31/20-54;
- вул. Полковника Гегечкорі, 14ГК14, 32, 32А;
- вул. Софіївська, 4, 7/38;
- вул. Троїцька, 12/52-30;
- вул. Віри Холодної, 33-66А;
- пров. Чорнобаївський, 40А, 60Б;
- вул. Євгена Патона, 2А, 2Б, 2В;
- вул. Академіка Герасимовича, 81-106;
- вул. Гайдамацька, 72А-100А;
- вул. Херсонська, 1-22;
- вул. Чумацький Шлях, 69-83;
- вул. Андрія Ізюмова, 23-46;
- пр. Андрія Ізюмова, 19-25;
- вул. Василя Симоненка, 1-56;
- туп. Газопровідний, 1-11;
- вул. Кропивницького, 31А-66/2;
- пров. Роменський, 2/7;
- вул. Академіка Герасимовича, 141-204;
- вул. Гайдамацька, 147;
- вул. Білецьківська, 15-66;
- вул. Івана Чорнобаби, 3-27;
- вул. Ярослава Мудрого, 1-12;
- вул. Сержанта Мельничука, 16;
- пров. Урожайний, 3-20;
- туп. Урожайний, 1-12;
- вул. Чумацький Шлях, 125-129;
- вул. Академіка Маслова, 21-54;
- вул. Полковника Гегечкорі, 7,14ГК14,32А;
- вул. Софіївська, 4, 7/38;
- вул. Троїцька, 12/52-30;
- квт.287, 19-28;
- просп. Лесі Українки, 65, 69, 71;
- вул. Якова Петруся, 140;
- вул. Керченська, 14.
З 8.00 до 20.00:
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- пров. Веселий, 10;
- вул. Івана Франка, 29-33;
- вул. Перекопська, 40;
- вул. Європейська, 60А;
- вул. Київська, 64-80, 121;
- вул. Ярова, 1-7;
- с. Потоки;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Придніпрянське;
- с. Соснівка.
Нагадаємо, «Полтаваобленерго» повідомило про погодинні відключення електроенергії на п’ятницю, 28 листопада.
