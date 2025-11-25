ГО "Захист держави"
Кременчук, Воїни світла, Війна

На війні загинув військовий з Кременчуччини командир танку Ігор Сухопаров

Сьогодні, 11:33

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна

13 листопада під час виконання бойового завдання поблизу села Храпівщина Сумської області загинув Ігор Сухопаров. Воїн народився 27 серпня 1987 року в селі Пузирі Оболонської громади Кременчуцького району. Після школи навчався у Вовчицькому ліцеї, а згодом вступив до Полтавського педагогічного університету, де здобув фах учителя фізики, інформатики, астрономії та безпеки життєдіяльності. Працював програмістом і системним адміністратором у «Надра Банку», а з 2012 року — вчителем математики у Пузирівській школі. Згодом, у 2021 році, обійняв посаду майстра бригади на вагонобудівному заводі Кременчука.

У Збройних Силах України служив з 2010 по 2011 рік. З початку російсько-української війни став на захист держави, з 2015 по 2016 рік та з 2017 по 2019 рік — на фронті як учасник Антитерористичної операції та Операції об’єднанних сил. Воював під Мар’їнкою, Часовим Яром, у Широкому Лані, обороняв Клинове, Новоохтирку, Кримське, Вугледар. У 2017 році був відзначений нагрудним знаком «За взірцевість у військовій службі».

З початком повномасштабного вторгнення знову став до лав Збройних Сил України. До травня 2024 року був командиром танка, головним сержантом танкової роти, згодом — оператором БпЛА танкового батальйону. Брав участь в обороні Чернігова, у звільненні Лимана та Куп’янська, на позиціях під Бахмутом, Авдіївкою, Мар’їнкою, Покровськом. У червні 2023 року нагороджений відзнакою Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест». У липні 2025 року отримав медаль «За оборону Чернігова».

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.

Автор: Альона Душенко
