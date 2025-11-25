На війні загинув військовий з Кременчуччини командир танку Ігор Сухопаров

13 листопада під час виконання бойового завдання поблизу села Храпівщина Сумської області загинув Ігор Сухопаров. Воїн народився 27 серпня 1987 року в селі Пузирі Оболонської громади Кременчуцького району. Після школи навчався у Вовчицькому ліцеї, а згодом вступив до Полтавського педагогічного університету, де здобув фах учителя фізики, інформатики, астрономії та безпеки життєдіяльності. Працював програмістом і системним адміністратором у «Надра Банку», а з 2012 року — вчителем математики у Пузирівській школі. Згодом, у 2021 році, обійняв посаду майстра бригади на вагонобудівному заводі Кременчука.

У Збройних Силах України служив з 2010 по 2011 рік. З початку російсько-української війни став на захист держави, з 2015 по 2016 рік та з 2017 по 2019 рік — на фронті як учасник Антитерористичної операції та Операції об’єднанних сил. Воював під Мар’їнкою, Часовим Яром, у Широкому Лані, обороняв Клинове, Новоохтирку, Кримське, Вугледар. У 2017 році був відзначений нагрудним знаком «За взірцевість у військовій службі».

З початком повномасштабного вторгнення знову став до лав Збройних Сил України. До травня 2024 року був командиром танка, головним сержантом танкової роти, згодом — оператором БпЛА танкового батальйону. Брав участь в обороні Чернігова, у звільненні Лимана та Куп’янська, на позиціях під Бахмутом, Авдіївкою, Мар’їнкою, Покровськом. У червні 2023 року нагороджений відзнакою Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест». У липні 2025 року отримав медаль «За оборону Чернігова».

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.