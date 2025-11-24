У Кременчуці комунальне підприємство замовило 6 тисяч тюльпанів

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» замовило 6 тисяч цибулин тюльпану. Загальна вартість закупівлі — 90 тисяч гривень, 15 гривень за одиницю товару. Про це стало відомо з системи Prozorro.
Договір підписали з ФОП Ніколаюнас Галина Іванівна. Договір діє до 31 грудня, оплата за поставлені цибулини може бути здійснена й після цієї дати — до моменту повного виконання зобов’язань обома сторонами.
За даними YouControl та Clarity Project, ФОП зареєстроване у Києві в 2009 році. Основний вид діяльності — роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах.
Галина Ніколаюнас має 6 підписаних договорів з держзамовниками на загальну суму у понад 400 тисяч гривень. Жінка також є керівницею київського ТОВ «Фаетон», що також спеціалізується на торгівлі квітами.
Нагадаємо, цьогоріч підприємство вже закуповувало 3850 шт. квітів на загальну суму 97,6 тис. гривень.
Додамо, раніше у КП «Благоустрій Кременчука» розповідали, що комунальники самотужки ворущують квіти у власних теплицях.
