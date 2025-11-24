Минулого тижня патрульна поліція виявила у Кременчуці 19 водіїв з ознаками сп’яніння

Сьогодні, 12:26 Переглядів: 84

Патрульні також затримали 18 осіб, підозрюваних у скоєнні правопорушень

Патрульна поліція Кременчука звітувалась про результати своєї роботи за минулий тиждень. Відповідну інформацію оприлюднила її пресслужба на офіційній сторінці у Facebook.

Загалом патрульні протягом минулого тижня (з 17 по 23 листопада):

опрацювали 375 викликів від громадян;

затримали 18 осіб, підозрюваних у скоєнні правопорушень;

виявили 19 водіїв з ознаками сп’яніння;

оформили 830 адміністративних матеріалів, із яких 754 — за порушення правил дорожнього руху.

— Якщо ви стали очевидцем правопорушення чи злочину — телефонуйте на 112 або 102! — закликають в патрульній поліції.

Нагадаємо, позаминулого тижня патрульна поліція у Кременчуці виявила також 19 нетверезих водіїв.