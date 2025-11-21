«Полтаваобленерго» повідомило графік погодинного відключення електроенергії на суботу

Не вмикайте кілька потужних приладів одночасно у вечірні години пікового навантаження на енергосистему
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області у суботу, 22 листопада, буде застосовано графік погодинних відключень:
Ознайомитися з графіком можна за посиланням.
До якої черги (підчерги) відноситься ваша адреса у графіку, можна переглянути за посиланням
