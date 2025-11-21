У Кременчуці станція переливання крові потребує донорів

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 269

Кременчуцька станція переливання крові терміново потребує донорів I та IV резус-негативних груп. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Здати кров можна у будні з 8.00 до 13.00 на вулиці Івана Мазепи, 8. Донорів просять мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.

Що слід пам’ятати перед донацією:

не вживати жирного, смаженого, копченого, солоного;

не пити алкоголь за 48 годин до процедури;

не палити за 2 години до донації;

не приходити натще — можна пити чай, воду, компот, каву, їсти печиво.

