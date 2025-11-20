Нові плацкартні вагони від КВБЗ отримали найвищий індекс задоволення пасажирів — член наглядової ради УЗ

«Укрзалізниця» продовжує оновлювати пасажирські вагони та працює над новим поколінням рухомого складу

Нові плацкартні вагони «Укрзалізниці» мають найвищий індекс задоволення пасажирів серед усіх категорій. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко.

За його словами, компанія продовжує оновлення рухомого складу в межах програми, яку реалізують на Крюківському вагонобудівному заводі. У жовтні УЗ виконала державне замовлення на 66 пасажирських вагонів, серед яких — 16 плацкартних нового формату. Лещенко зазначає, що попит на них високий, а індекс задоволення — найкращий, зокрема завдяки сучасним опціям: індивідуальним розеткам, освітленню та вакуумним туалетам.

Наразі виконується нове держзамовлення на 95 вагонів традиційного габариту 1-ВМ та ще п’ять вагонів експериментального габариту Т. Вони будуть ширшими та матимуть покращений комфорт: відмову від перехідних «суфле», сучасне опалення та ширші купе.

Нагадаємо, що раніше Уряд погодив фінансування закупівлі вагонів Крюківського заводу в бюджеті-2026.