Уряд погодив фінансування закупівлі вагонів Крюківського заводу в бюджеті-2026

Сьогодні, 10:21 Переглядів: 402

Уряд підтримав правку до проєкту бюджету-2026, яка передбачає фінансування закупівлі пасажирських вагонів для ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».

Про це повідомив народний депутат Олексій Мовчан, заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку, пише ЦТС.

За його словами, це рішення означає, що підприємство отримає державне замовлення у 2026 році, а програму оновлення пасажирського парку «Укрзалізниці» буде продовжено.

«Це допоможе забезпечити виготовлення вагонів, зберегти виробництво та робочі місця, підтримати сотні українських підприємств-суміжників і не допустити деградації сектору, який роками відновлювали», — наголосив Мовчан.

У 2025 році «Укрзалізниця» уклала контракт на 100 нових вагонів, із яких 60 мають бути поставлені у 2026 році. Для цього передбачено 4,3 млрд грн зі спеціального фонду держбюджету, а також можливість додатково спрямувати 1,422 млрд грн із коштів, виділених раніше на інфраструктурні проєкти.

Спочатку пропозицію не врахували під час першого читання бюджету, на що звернули увагу на КВБЗ, однак тепер правку офіційно погоджено. Попереду — остаточне голосування у Верховній Раді.

Нагадаємо, влітку «Укрзалізниця» замовила у Крюківського вагонзаводу нові купейні вагони по $2,3 млн за штуку: така вартість виявилася вдвічі дорожчою за попередні.