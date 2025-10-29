Держзамовлення під загрозою: Крюківський вагонзавод може зупинити виробництво пасажирських вагонів

У проєкті Держбюджету на 2026 рік не передбачено фінансування на продовження закупівель пасажирських вагонів для Укрзалізниці. Крюківський вагонобудівний завод попереджає: без стабільного замовлення галузь може втратити фахівців і виробничі потужності

Крюківський вагонобудівний завод попереджає про ризик зупинки виробництва пасажирських вагонів у разі відсутності державного замовлення у 2026 році: у проєкті держбюджету на наступний рік наразі не передбачено фінансування для закупівлі нових вагонів. Про це інформують у пресслужбі КВБЗ.

У межах публічного інвестиційного проєкту «Придбання пасажирських вагонів» вагонзавод разом із підприємствами-суміжниками виготовляє вагони для «Укрзалізниці». Загальний обсяг проєкту передбачає постачання 366 вагонів до 2027 року.

Станом на жовтень 2025 року вже завершено постачання 66 вагонів за договорами, укладеними у 2023 році. Цьогоріч також був підписаний контракт на виготовлення ще 100 вагонів, поставка яких має розпочатися до літа 2026 року. У подальшому передбачається закупівля ще 200 одиниць.

За даними КВБЗ, у виробництві бере участь понад 160 українських підприємств, значна частина яких працює у прифронтових регіонах. Локалізація виробництва перевищує 75%, а понад 25 комплектуючих, які раніше імпортувались, нині виготовляють в Україні. Проєкт також сприяє освоєнню нових технологій та збереженню кваліфікованих кадрів.

Нині парк пасажирських вагонів «Укрзалізниці» продовжує скорочуватися через високий ступінь зношення — щорічно з експлуатації вибуває понад 100 одиниць. Без системного оновлення компанія ризикує опинитися в умовах критичного дефіциту рухомого складу.

На підприємстві наголошують, що лише стабільне фінансування на рівні щонайменше 100 вагонів на рік дозволить підтримати галузь, зберегти робочі місця та уникнути відтоку кваліфікованих працівників.

У разі відсутності фінансування у 2026 році реалізація проєкту буде призупинена, що може призвести до зупинки виробництва пасажирських вагонів в Україні.

Нагадаємо, влітку «Укрзалізниця» замовила у Крюківського вагонзаводу нові купейні вагони по $2,3 млн за штуку: така вартість виявилася вдвічі дорожчою за попередні.