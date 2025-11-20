Військовий оглядач назвав міста, які можуть опинитися під загрозою найближчої атаки РФ: серед них — Кременчук

Після ударів по Києву Росія змістила вектор на західні області, далі під ризиком – Придніпров’я

У ніч на 19 листопада Росія здійснила масовану атаку по Україні, влучання були у Львові, Тернополі та на Івано-Франківщині. Тижнем раніше під потужним обстрілом перебувала столиця.

Військовий оглядач Денис Попович пояснив 24 Каналу, що атаки відбуваються у певній послідовності: спочатку Росія б’є по Києву, а через кілька днів по західних регіонах. За його прогнозом, наступними під загрозою можуть опинитися Дніпро, Кременчук та Полтава. Після цього, ймовірно, удари знову будуть спрямовані на столицю.

Попович зазначає, що Київ атакували не лише дронами, а й великою кількістю балістичних ракет. Це пов’язано з розгорнутими в столиці системами Patriot, здатними перехоплювати такі цілі. Натомість крилаті ракети типу «Калібр» та Х-101, які запускають із моря та з бомбардувальників, Росія переважно спрямовує на інші міста.

