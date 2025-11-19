У Кременчуці піднімуть біло-чорний «Прапор Надії» біля мерії

«Прапор Надії» — це символ нагадування про українських військовополонених та зниклих безвісти під час війни
У Кременчуці біля головної адмінбудівлі виконавчого комітету планують підняти біло-чорний «Прапор Надії». Це можуть зробити вже цієї п’ятниці, 21 листопада. Про це стало відомо під час прийому громадян міського голови 19 листопада.
Ініціаторкою звернення були Маргарита Єременко, Олена Ванденко і Тетяна Кагал.
Додамо, що цьогоріч на фасаді залізничного вокзалу у Кременчуці замайорів «Прапор Надії».
«Прапор Надії» — це неофіційний український символ, який складається з двох горизонтальних смуг: білої та чорної. Це символ нагадування про українських військовополонених та зниклих безвісти під час війни. Чорний колір символізує втрати та полон, а білий — надію та прагнення до повернення.
