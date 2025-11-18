«Полтаваобленерго» оновило графік погодинного відключення електроенергії на сьогодні

Не вмикайте кілька потужних приладів одночасно у вечірні години пікового навантаження на енергосистему
ПАТ «Полтаваобленерго» о 21.35 оновило графік погодинних відключень на сьогодні, 18 листопада,
Ознайомитися з графіком можна за посиланням.
До якої черги (підчерги) відноситься ваша адреса у графіку, можна переглянути за посиланням
Нагадаємо, ми повідомляли що завтра на Полтавщині застосують графік обмеження потужності для промислових споживачів.
