Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: Держава формує комплексну систему турботи про дітей – від народження до школи
ГО "Захист держави"
Корупція під час війни — злочин проти держави: заява організації
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

Суд арештував речі підозрюваного у підпалі авто та будинку в Кременчуці

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 79

Суд наклав арешт на куртку, кофту, штани, кросівки та рюкзак — вони визнані доказами у справі

10 листопада Крюківський райсуд Кременчука задовольнив клопотання слідчої та наклав арешт на речі підозрюваного у підпалі машини і будинку 5 листопада. Про це стало відомо з ухвали суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстру судових рішень.

Що вилучили у підозрюваного:

  • темно-зелену куртку з чорними вставками
  • темно-зелену кофту з капюшоном
  • сині піжамні штани з червоними смужками й візерунко
  • зелено-сірі кросівки та піксельний рюкзак. 

Ці предмети були вилучені 5 листопада і визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Розслідування стосується підпалу, який стався 5 листопада близько 03:55 у Кременчуці за адресою вул. Остапа Вишні. Горіли автомобіль та приватний будинок. Про підозру повідомлено 36-річному місцевому жителю — справу кваліфіковано за ч.2 ст. 194 КК України. 

Додамо, у день підпалу підозрюваного затримали. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою на 60 діб із правом внесення застави 60 560 грн. Слідчі з’ясували, що чоловік, можливо, причетний до ще одного підпалу авто ВАЗ-2106 на проїзді Самойлівському, що сталось 3 листопада близько 6.00.

0
Автор: Телеграф
Теги: підпал суд
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх