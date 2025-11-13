Суд арештував речі підозрюваного у підпалі авто та будинку в Кременчуці

Суд наклав арешт на куртку, кофту, штани, кросівки та рюкзак — вони визнані доказами у справі

10 листопада Крюківський райсуд Кременчука задовольнив клопотання слідчої та наклав арешт на речі підозрюваного у підпалі машини і будинку 5 листопада. Про це стало відомо з ухвали суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстру судових рішень.

Що вилучили у підозрюваного:

темно-зелену куртку з чорними вставками

темно-зелену кофту з капюшоном

сині піжамні штани з червоними смужками й візерунко

зелено-сірі кросівки та піксельний рюкзак.

Ці предмети були вилучені 5 листопада і визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Розслідування стосується підпалу, який стався 5 листопада близько 03:55 у Кременчуці за адресою вул. Остапа Вишні. Горіли автомобіль та приватний будинок. Про підозру повідомлено 36-річному місцевому жителю — справу кваліфіковано за ч.2 ст. 194 КК України.

Додамо, у день підпалу підозрюваного затримали. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою на 60 діб із правом внесення застави 60 560 грн. Слідчі з’ясували, що чоловік, можливо, причетний до ще одного підпалу авто ВАЗ-2106 на проїзді Самойлівському, що сталось 3 листопада близько 6.00.