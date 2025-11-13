Учора вдень патрульні виявили в Кременчуці чергового п’яного водія

Інспектори відсторонили водія від керування транспортним засобом та склали два адміністративні матеріали
Патрульна поліція Кременчука щодня виявляє на дорогах міста та району п’яних водіїв. Про це правоохоронці зазначають на своїй сторінці у Facebook.
Учора вдень, під час патрулювання вулицею Академіка Герасимовича, патрульні зупинили автомобіль Skoda за порушення правил дорожнього руху. За кермом перебував 27-річний чоловік із явними ознаками алкогольного сп’яніння. Водію запропонували пройти огляд у медичному закладі — результат підтвердив стан сп’яніння, про що свідчить висновок лікаря-нарколога.
Інспектори відсторонили водія від керування транспортним засобом та склали адміністративні матеріали:
Нагадаємо, минулого тижня патрульна поліція зафіксувала у Кременчуці сплеск пияцтва за кермом — було виявлено 30 нетверезих водіїв.
