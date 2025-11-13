Учора вдень патрульні виявили в Кременчуці чергового п’яного водія

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 117

Інспектори відсторонили водія від керування транспортним засобом та склали два адміністративні матеріали

Патрульна поліція Кременчука щодня виявляє на дорогах міста та району п’яних водіїв. Про це правоохоронці зазначають на своїй сторінці у Facebook.

Учора вдень, під час патрулювання вулицею Академіка Герасимовича, патрульні зупинили автомобіль Skoda за порушення правил дорожнього руху. За кермом перебував 27-річний чоловік із явними ознаками алкогольного сп’яніння. Водію запропонували пройти огляд у медичному закладі — результат підтвердив стан сп’яніння, про що свідчить висновок лікаря-нарколога.

Інспектори відсторонили водія від керування транспортним засобом та склали адміністративні матеріали:

протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння);

постанову за ч. 1 ст. 126 (керування без відповідних документів) КУпАП.

— Будьте свідомими — не сідайте за кермо у стані сп’яніння! Бережіть себе та інших учасників дорожнього руху, — закликають в патрульній поліції.

Нагадаємо, минулого тижня патрульна поліція зафіксувала у Кременчуці сплеск пияцтва за кермом — було виявлено 30 нетверезих водіїв.