Зі Стабфорнду Кременчука виділяють гроші на заправку генераторів для виконкому: у скільки це обійдеться

Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділяють 109 тисяч 860 гривень для виконання службових обов’язків. Про це стало відомо на засіданні виконкому сьогодні, 13 листопада.

Як зазначив міський голова Кременчука Віталій Малецький, під виконанням службових обов’язків мається на увазі заправка генераторів та аварійне живлення приміщень.

Зауважимо, що в той же час заклади освіти Кременчука не забепечені генараторами настільки, аби мати можливість працювати повноцінно за умов відключення електроенергії.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у Кременчуці виконком придбав генератори у підприємця, зв’язки якого ведуть до депутатів міської ради.