Кременчук, Гроші, Освіта

У Кременчуці для закладів освіти планують закупити пилососи для прибирання в укриттях

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 379

Як уточнила «Кременчуцькому Телеграфу» тимчасово виконувачка обов’язків керівника департаменту освіти Світлана Михайленко, більшість пилососів закуплять у дитсадки і ще кілька — для шкіл

У Кременчуці планують закупити пилососи для прибирання в укриттях закладів освіти на загальну суму у понад 600 тисяч гривень. Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 12 листопада. 

Для цього перерозподіляють понад 600 тисяч гривень із програми щодо заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. Раніше ці кошти були передбачені на будівництво, зокрема, МАСЦО, але тепер їх спрямують на потреби освітніх закладів, розповіли під час засідання. 

Як уточнила «Кременчуцькому Телеграфу» тимчасово виконувачка обов’язків керівника департаменту освіти Світлана Михайленко, більшість пилососів закуплять у дитсадки і ще кілька — для шкіл.

Нагадаємо, понад рік тому — у березні 2024 року «Кременчуцький Телеграф» писав, що департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради замовив через систему публічних закупівель Prozorro будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО). Очікувана вартість робіт складає 88 мільйонів 696 тисяч гривень. Встановлення МАСЦО у громадах фінансується за системою 50 на 50 — половину коштів платить сама громада, а іншу — область.

У жовтні стало відомо, департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи оприлюднив тендер на будівництво нової системи оповіщень у Кременчуцькій громаді. Очікувана вартість робіт — понад 58 млн гривень. На тендер зайшли двоє підрядників — ТОВ «Укртансзв’язок» і ТОВ «Компас Інженіринг». Перемогла остання компанія, попри те, що запропонувала більшу суму, аніж «Укртансзв’язок» (52,8 млн грн проти 48,9 млн грн). Втім кременчуцький департамент відхилив дешевшу пропозицію, аргументуючи це тим, що характеристики запропонованого обладнання від ТОВ «Укртансзв’язок» не відповідають тим, які потрібні. 

У грудні минулого року бюджет Кременчуцької громади отримав назад 16 мільйонів гривень з будівництва нової системи оповіщення (МАСЦО). Роботи були призупинені. За словами міського голови Віталія Малецького, тендер на проведення робіт провели, але після звернень півтора десятка громадських організацій, які «афільовані з конкурентом (з компанією, що не перемогла на тендері — ред.)» переможця «збили». Тому гроші «зайшли» назад у бюджет.

