У Кременчуці визначили дати подачі заяв до перших класів у 2026 році

Вчора, 21:04 Переглядів: 114

Прийом документів триватиме з 1 березня до 31 травня через електронну систему реєстрації

У Кременчуці визначили терміни подачі заяв до перших класів у 2026 році. Про це стало відомо із проєкту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міськради.

Згідно з документом, подати заяву можна буде з 1 березня по 31 травня 2026 року.

Реєстрація здійснюватиметься в електронному форматі через систему «Україна. ІСУО — Інформаційна система управління освітою», що вже кілька років використовується у місті для набору першокласників.

Використання онлайн-платформи, як зазначено у рішенні виконкому, дає можливість забезпечити прозорість і зручність подачі документів для батьків та опікунів.

Контроль за виконанням рішення покладено на першого заступника міського голови Володимира Пелипенка та в. о. директора департаменту освіти Кременчуцької міськради Світлану Михайленко.

Нагадаємо, цьогоріч до першого класу у Кременчуці пішло на 250 учнів менше, ніж торік. Приблизно на тисячу зменшилася і кількість дошкільнят.

Також міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомляв, що із наступного навчального року заклади освіти Кременчука може чекати певна реорганізація.