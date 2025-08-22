У Кременчуці зменшилась кількість учнів і дошкільнят: у департаменті освіти озвучили цифри

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 169

Кількість учнів і дошкільнят, які цьогоріч навчатимуться у закладах освіти Кременчуцької громади, зменшилась у порівнянні з минулим роком. Про це повідомила виконувачка обов’язків директора департаменту освіти Кременчуцької міської ради Світлана Михайленко 22 серпня під час сесії міської ради.

З 1 вересня у школах громади навчатиметься понад 18 тисяч учнів — це на 1 тисячу менше, ніж було торік.

Усі школи Кременчука набрали перші класи, розповіла Михайленко. Втім кількість першокласників у Кременчуці також зменшилась у порівняні з минулим роком. У закладах загальної середньої освіти почнуть навчатись 1416 дітей — це на 250 першокласників менше, ніж у 2024/25 навчальному році.

Кількість дошкільнят зменшилась на 1 тисячу — цьогоріч дитсадки відвідуватиме 1400 дітей.

— Це дуже погана динаміка. Нам треба подумати, коли будемо формувати бюджет, як підтримати пологовий, народжуваність і те, щоб люди реєструвались (у громаді — ред.), — сказав міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Нагадаємо, про те, що Потоківська гімназія, Малокохнівська гімназія і гімназія № 29 не набрали перші класи говорили наприкінці червня.