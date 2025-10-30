Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: Держава масштабувала можливості системи реабілітації для ветеранів і ветеранок
ГО "Захист держави"
Конференція громадських організацій у Полтаві: як громада змінює систему зсередини
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Освіта

Із наступного навчального року заклади освіти Кременчука може очікувати певна реорганізація — Малецький

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 466

 

У місті можуть відкрити навчально-виховні комплекси, що поєднають у собі садок та школу

Із наступного навчального року заклади освіти Кременчука може очікувати певна реорганізація. Про це на засіданні виконкому сьогодні, 30 жовтня, повідомив міський голова Віталій Малецький.

Говорити про цю реорганізацію можна буде після того, як на новий навчальний рік сформується мережа. Причиною цьому він називає зменшення кількості здобувачів освіти у місті.

— Ви знаєте, що в цьому році різко зменшилась кількість дітей, які пішли в дитячі садочки. Відповідно, це відобразиться на школах через 2-3 роки. Тому нам треба розуміти динаміку наперед і будемо певні заходи проводити все-таки по об'єднанню наших закладів освіти.

Так, за словами міського голови, у місті можуть з’явитися нові навчально-виховні комплекси — заклади освіти, що об'єднуватимуть і дошкільну, і загальну середню освіту.

Нагадаємо, цьогоріч до першого класу у Кременчуці пішло на 250 учнів менше, ніж торік. Приблизно на тисячу зменшилася і кількість дошкільнят.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: заклади освіти реорганізація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх