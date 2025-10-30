Із наступного навчального року заклади освіти Кременчука може очікувати певна реорганізація — Малецький

У місті можуть відкрити навчально-виховні комплекси, що поєднають у собі садок та школу

Із наступного навчального року заклади освіти Кременчука може очікувати певна реорганізація. Про це на засіданні виконкому сьогодні, 30 жовтня, повідомив міський голова Віталій Малецький.

Говорити про цю реорганізацію можна буде після того, як на новий навчальний рік сформується мережа. Причиною цьому він називає зменшення кількості здобувачів освіти у місті.

— Ви знаєте, що в цьому році різко зменшилась кількість дітей, які пішли в дитячі садочки. Відповідно, це відобразиться на школах через 2-3 роки. Тому нам треба розуміти динаміку наперед і будемо певні заходи проводити все-таки по об'єднанню наших закладів освіти.

Так, за словами міського голови, у місті можуть з’явитися нові навчально-виховні комплекси — заклади освіти, що об'єднуватимуть і дошкільну, і загальну середню освіту.

Нагадаємо, цьогоріч до першого класу у Кременчуці пішло на 250 учнів менше, ніж торік. Приблизно на тисячу зменшилася і кількість дошкільнят.