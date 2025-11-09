У Кременчуці поліція розслідує загибель людини внаслідок пожежі у багатоповерхівці

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 304

Рятувальники гасили вогонь у квартирі на першому поверсі

Поліція з’ясовує обставини загибелі жінки, тіло якої виявили після пожежі у багатоповерхівці на вулиці Володимира Великого в Кременчуці. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

Загоряння сталося 8 листопада близько 17.00 у квартирі на першому поверсі. Після ліквідації пожежі рятувальники знайшли у помешканні жінку без ознак життя.

Її тіло направили до бюро судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Слідчі Кременчуцького райуправління поліції розпочали досудове розслідування за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України — «Умисне вбивство» (з позначкою «нещасний випадок»). Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, під час цієї пожежі рятувальники евакуювали п’ятьох мешканців багатоповерхівки.