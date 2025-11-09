У Кременчуці під час пожежі в багатоповерхівці загинула людина

Рятувальники евакуювали п’ятьох мешканців
8 листопада близько 16.50 у багатоквартирному будинку на вул. Володимира Великого в Автозаводському районі Кременчука сталася пожежа. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.
Під час гасіння рятувальники евакуювали п’ятьох мешканців. Одна людина загинула.
Вогонь знищив диван, вікно та двері, закопчено стіни й стелю квартири на площі близько 50 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучили одне відділення 14-ї та два відділення 16-ї пожежно-рятувальних частин.
Причини займання з’ясовують фахівці.
Нагадаємо, нещодавно у центрі Кременчука загорівся будинок.
