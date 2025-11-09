У Кременчуці під час пожежі в багатоповерхівці загинула людина

8 листопада близько 16.50 у багатоквартирному будинку на вул. Володимира Великого в Автозаводському районі Кременчука сталася пожежа. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.



