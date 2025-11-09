У Кам’яних Потоках виявили незаконну вирубку дерев

1 листопада в лісовому масиві поблизу села Кам’яні Потоки Кременчуцького району виявили незаконну вирубку дубів та акацій. Про це йдеться в ухвалі Автозаводського райсуду Кременчука від 4 листопада.
Під час огляду території Крюківського лісництва працівники поліції разом із лісником знайшли 30 свіжоспиляних дерев і близько 2 кубометрів порубаної деревини. На місці також лежав рюкзак із чотирма акумуляторними батареями для пилок.
Усі знайдені речі правоохоронці вилучили. Деревину передали на зберігання до Крюківського лісництва, а рюкзак і батареї — до відділення поліції № 2 Кременчука.
За фактом незаконної порубки деревини слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка лісу). Суд наклав арешт на вилучене майно.
Нагадаємо, в Україні значно посилили відповідальність за незаконне вирубування та обіг деревини. За таку незаконну діяльність штрафи збільшили до суми від 3400 до 170 000 грн, а в деяких випадках може бути обмеження волі на строк до 5 років.
