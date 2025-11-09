У Кременчуці Ford збив пішохідку: жінку госпіталізували

8 листопада на вулиці Республіканській у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, автомобіль Ford під керуванням 54-річного водія (1971 року народження) збив пішохідку. У результаті аварії жінка отримала травми, її госпіталізували до міської лікарні.

Причини та обставини ДТП з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуцькому районі у ДТП постраждала 12-річна дитина, яка керувала мотоциклом.