Надзвичайні новини

На Кременчуччині у ДТП постраждала 12-річна дитина, яка керувала мотоциклом

Сьогодні, 10:39 Переглядів: 212

 На Кременчуччині у ДТП постраждала 12-річна дитина, яка керувала мотоциклом

Увечері 6 листопада близько 19.00 у селі Корещина Кременчуцького району сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала дитина. Про це повідомила поліція Полтавщини.

За попередньою інформацією, 12-річний водій мотоцикла RIGA не впорався з керуванням і впав на проїзну частину.

Унаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження та був доставлений до дитячої лікарні.

Поліція з’ясовує всі обставини події. За фактом порушення правил дорожнього руху вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 28 вересня у центрі Кременчука на перехресті вулиць Троїцької та Шевченка автівка збила 15-річну дівчинку, яка їхала на самокаті. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій та 15-річна пасажирка електросамоката. На місці події постраждалих оглянули медики та відпустили додому. 

Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

