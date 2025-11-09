У Кременчуці гурт «Веселиця» співає заради перемоги і збирає гроші на допомогу ЗСУ

У Кременчуці гурт «Веселиця» біля ринку «Толока» збирав гроші для військовослужбовців Збройних сил України. Його учасники приїхали з різних регіонів — Полтавщини та Кіровоградщини.