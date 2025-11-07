У Кременчуцькому районі знайшли 5 стихійних сміттєзвалищ. Екоінспекція вимагає від влади прибрати їх

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 89

Звалища виявили у двох громадах району

Під час патрулювання на території Кременчуцького району інспектори Державної екологічної інспекції Центрального округу виявили п’ять несанкціонованих сміттєзвалищ. Про це повідомили в Держекоінспекції 6 листопада.

Зокрема, сміття побутового походження знайшли на двох ділянках у Кам’янопотоківській громаді та на трьох — у Піщанській громаді.

Екоінспектори вже направили листи до відповідних сільрад із вимогою ліквідувати виявлені сміттєзвалища та поінформувати про виконання.

Перевірки проводилися в межах експериментального проєкту з державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища, затвердженого постановою Кабміну № 1212 від 25 вересня 2025 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кременчук лідирує в області за рівнем забруднення повітря та відходами. Основними забруднювачами залишаються промислові підприємства та автотранспорт. Ситуацію погіршують несприятливі метеоумови, які затримують розсіювання токсичних речовин.

Додамо, що наприкінці вересня у Полтавській області Кобеляцька громада сплатила понад 318 тисяч гривень за шкоду, заподіяну довкіллю через засмічення побутовими відходами п’яти земельних ділянок.