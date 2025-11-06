У Кременчуці легковик зіткнувся з електросамокатом, яким керувала неповнолітня дівчина

Сьогодні, 21:13 Переглядів: 1

Сьогодні, 6 листопада, близько 08.40 в Кременчуці на регульованому перехресті вулиць Небесної Сотні та Івана Мазепи сталася дорожньо-транспортна пригода. Поліція з’ясовує обставини. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією, зіткнулися автомобіль Volkswagen Passat, під керуванням 52-річного чоловіка та електросамокат, яким керувала неповнолітня 15-річнв дівчина. Внаслідок ДТП нікого не госпіталізували. Причини та обставини події з’ясовує поліція.

Нагадаємо, 28 вересня у центрі Кременчука на перехресті вулиць Троїцької та Шевченка автівка збила 15-річну дівчинку, яка їхала на самокаті. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій та 15-річна пасажирка електросамоката. На місці події постраждалих оглянули медики та відпустили додому.