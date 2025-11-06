Олена Шуляк
Кременчук, Спорт

«Оріяні» — 25 років: кременчуцька організація виховала чемпіонів Паралімпійських ігор

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 59

За 25 років громадські тренери виховали кілька поколінь спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату

Сьогодні, 6 листопада, громадській організації «Кременчуцький дитячо-юнацький центр спорту для осіб з обмеженими можливостями «Оріяна» виповнилося 25 років. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив Валерій Лекумович спеціаліст Полтавського регцентру «Інваспорт».

Її заснував ще 2000 року 14-річний Ігор Заглада — хлопець із дитячим церебральним паралічем, який займався легкою атлетикою. Ідею підтримали спортсмени з Горішніх Плавнів та представники обласного центру «Інваспорт».

 Організацію зареєстрували 6 листопада 2000 року розпорядженням виконкому Кременчуцької міської ради № 1273-р.

— Від початку «Оріяна» розвиває легку атлетику, настільний теніс, пауерліфтинг та футбол для дітей та молоді з порушеннями опорно-рухового апарату, — рохзповідає пан Лекумович.

За 25 років громадські тренери виховали кілька поколінь спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, а з 2016 року організація займається всіма спортсменами.

 Вони випустили у великий спорт заслужених майстрів спорту України, неодноразових призерів літніх Паралімпійських ігор з легкої атлетики, чемпіонів Світу та Європи, неодноразових призерок міжнародних змагань з метання спису, диску та штовхання ядра Наталію Герасименко-Лисенко та Вікторію Ясевич, кандидатку в майстри спорту України Марію Пилипенко, багаторазовому чемпіону та рекордсмену України (жим лежачи), майстра спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу Олексія Петриченко.

Також «Оріяна» дала путівку у великий спорт Руслану Макаренку (ампутація нижньої кінцівки), Віталію Кузубу (ампутація нижньої кінцівки) та Оксані Кісільовій (хондропатія), майстрам спорту з легкої атлетики атлетики Аліні Козаковій, Лейлі Куровській, Вікторії Берчук-Плахотніковій (наслідки дитячого церебрального паралічу).

— Наразі новими юними зірками спорту осіб з інвалідністю є неодноразові чемпіонки України з легкої атлетики Богдана Фролова, 2006 року народження (ураження спинного мозку, пересувається на кріслі колісному), 2011 року народження (вади слуху), які є вихованками нашої організації.

 В організації згадують і тих, кого втратили за ці роки: Володимира Детцеля, Романа Мазура та Івана Торовика.

— Повномасштабне вторгнення Росії докорінно змінило наше життя. Нам важко морально та матеріально, але ми продовжуємо працювати та робити свій внесок у Перемогу, — зазначають у «Оріяні».

Правління, батьківський комітет та опікунська рада центру привітали спортсменів, тренерів та волонтерів із ювілеєм, побажавши успіхів, миру та Перемоги України.

Більше фото ТУТ.

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: оріяна особи з інвалідністю спорт паралімпіада
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

