ПАТ «Полтаваобленерго» оновило графік погодинних відключень електроенергії на 6 листопада

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 237

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 6 листопада отримана команда НЕК «Укренерго» продовжити дію 0,5 черги ГПВ до 14.00. Про це повідомила «Полтаваобленерго».

Отже, сьогодні на Полтавщині буде діяти графік погодинного відключення електроенергії.

До якої черги (підчерги) відноситься ваша адреса у графіку, можна переглянути за посиланням

Альтернативне посилання