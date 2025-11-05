ГО "Захист держави"
Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуцькому районі спіймали двох браконьєрів із раками та рибою — поліція

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 163

Поліція вилучила заборонені сітки, розслідування триває

У затоці річки Дніпро поблизу Горішніх Плавнів поліція викрила двох місцевих жителів, які ймовірно незаконно ловили рибу та раків. Про це повідомили у поліції Полтавщини 5 листопада.

Правоохоронці приїхали на виклик від місцевих мешканців і на березі затоки застали 56-річного та 61-річного чоловіків. У них знайшли заборонене знаряддя лову, свіжовиловлених раків та рибу.

Усе вилучили як речові докази. Наразі поліція встановлює розмір збитків, завданих державі.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним промислом, що завдало істотної шкоди).

Санкція статті передбачає штраф або обмеження волі до трьох років.

Нагадаємо, 2 листопада у Сулинському заказнику виявили понад пів кілометра браконьєрських сіток

Автор: Телеграф
Теги: браконьєри
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

