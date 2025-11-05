ГО "Захист держави"
Повага, гордість, Україна: молодь Семенівської громади доторкнулася до історії боротьби за незалежність
Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: Держава масштабувала можливості системи реабілітації для ветеранів і ветеранок
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

ДБР розслідує аварію у Кременчуцькому районі, у якій загинув нацгвардієць

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 143

Слідчий суддя дозволив ДБР отримати медичні документи постраждалої

Державне бюро розслідувань вивчає аварію, що сталась вночі 21 вересня на трасі М-22 «Полтава — Кременчук — Олександрія» у селі Солониця Кременчуцького району. За даними слідства, водій автомобіля Volkswagen Golf Plus, військовослужбовець Нацгвардії, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався в електроопору. Він загинув. Про це стало відомо з ухвали Шевченківського районного суду Полтави. 

У машині також була і пасажирка. Жінка отримала травми та була госпіталізована до медзакладу Козельщинської громади. Слідчі ДБР звернулися до суду з клопотанням про доступ до медичних документів потерпілої, необхідних для проведення експертиз. Суд задовольнив це клопотання.

Кримінальне провадження розслідують за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини).

Нагадаємо, раніше у поліції писали, що загиблим був 44-річним житель Козельщини. 

Додамо, що у жовтні Новосанжарський районний суд Полтавської області обрав запобіжний захід для сержанта Національної гвардії України, кременчуківця, якого обвинувачують у смертельній дорожньо-транспортній пригоді та спробі незаконного заволодіння чужим автомобілем. Ця аварія сталась 24 серпня у Полтавській області. За даними слідчих, він був п'яним.

0
Автор: Телеграф
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх