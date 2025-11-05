ДБР розслідує аварію у Кременчуцькому районі, у якій загинув нацгвардієць

Державне бюро розслідувань вивчає аварію, що сталась вночі 21 вересня на трасі М-22 «Полтава — Кременчук — Олександрія» у селі Солониця Кременчуцького району. За даними слідства, водій автомобіля Volkswagen Golf Plus, військовослужбовець Нацгвардії, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався в електроопору. Він загинув. Про це стало відомо з ухвали Шевченківського районного суду Полтави.

У машині також була і пасажирка. Жінка отримала травми та була госпіталізована до медзакладу Козельщинської громади. Слідчі ДБР звернулися до суду з клопотанням про доступ до медичних документів потерпілої, необхідних для проведення експертиз. Суд задовольнив це клопотання.

Кримінальне провадження розслідують за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини).

Нагадаємо, раніше у поліції писали, що загиблим був 44-річним житель Козельщини.

Додамо, що у жовтні Новосанжарський районний суд Полтавської області обрав запобіжний захід для сержанта Національної гвардії України, кременчуківця, якого обвинувачують у смертельній дорожньо-транспортній пригоді та спробі незаконного заволодіння чужим автомобілем. Ця аварія сталась 24 серпня у Полтавській області. За даними слідчих, він був п'яним.