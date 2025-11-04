Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія кличе майбутніх абітурієнтів на день відкритих дверей (афіша)

Учасники зможуть дізнатися про сучасні професії та студентське життя

Кременчуцьк гуманітарно-технологічна академія запрошує одинадцятикласнкиів на день відкритих дверей: захід відбудеться цієї п’ятниці, 7 листопада, о 15.00. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповіла керівниця академії Леся Крупіна.

Організатори обіцяють цікаву програму: знайомство з освітніми програмами, зустрічі з викладачами, інтерактиви та атмосферу справжнього студентського життя.

Під час заходу абітурієнти зможуть дізнатися більше про актуальні професії, які користуються попитом на ринку праці, а також зробити перший крок до майбутньої кар’єри.

— 7 листопада — день, коли мрії перетворюються на цілі, а цілі — на справжні можливості, — зазначила пані Крупіна.

Для участі у заході потрібна попередня реєстрація за посиланням.

Нагадаємо, минулого тижня у гуманітарно-технологічній академії проводили день відкритих дверей для дев’ятикласників.