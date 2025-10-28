Олена Шуляк
Освіта, Афіша

Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія запрошує дев’ятикласників на День відкритих дверей

Сьогодні, 11:33

Захід відбудеться 31 жовтня — майбутніх абітурієнтів познайомлять зі спеціальностями Академії

31 жовтня о 14.00 у актовій залі Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії Полтавської обласної ради відбудеться День відкритих дверей «Знайомство зі спеціальністю». На зустріч запрошують учнів 9-х класів, їхніх батьків, опікунів та всіх, хто цікавиться подальшим навчанням.

Під час заходу учасники:

  • відвідають екскурсію навчальним простором Академії;
  • познайомляться зі спеціальностями, які пропонує заклад освіти;
  • стануть учасниками відкриття профорієнтаційної студії для дев’ятикласників «Сім кроків до мрії».

Організатори зазначають, що вибір майбутньої професії — важливе рішення, тому радять учням зробити його усвідомлено, побачивши на власні очі, чим живе Академія.

Коли: 31 жовтня 2025 року
О котрій: 14.00
Де: актова зала Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії

0
Автор: Руслана Горгола
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

