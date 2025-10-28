Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія запрошує дев’ятикласників на День відкритих дверей

31 жовтня о 14.00 у актовій залі Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії Полтавської обласної ради відбудеться День відкритих дверей «Знайомство зі спеціальністю». На зустріч запрошують учнів 9-х класів, їхніх батьків, опікунів та всіх, хто цікавиться подальшим навчанням.

Під час заходу учасники:

відвідають екскурсію навчальним простором Академії;

познайомляться зі спеціальностями, які пропонує заклад освіти;

стануть учасниками відкриття профорієнтаційної студії для дев’ятикласників «Сім кроків до мрії».

Організатори зазначають, що вибір майбутньої професії — важливе рішення, тому радять учням зробити його усвідомлено, побачивши на власні очі, чим живе Академія.

Коли: 31 жовтня 2025 року

О котрій: 14.00

Де: актова зала Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії