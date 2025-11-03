У Козельщинській громаді родина, що втратила дім через обстріл, отримала модульний будинок

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 527

Оселю передали за підтримки УВКБ ООН та ГО «Проліска»

У Козельщинській громаді родина, чиє житло було зруйноване під час російського обстрілу, отримала модульний будинок. Про це повідомив начальник Кременчуцької райвійськадміністрації Олександр Аленін.

Після обстрілу дім повністю згорів — разом із документами та речами. За словами Аленіна, завдяки спільним зусиллям районної військової адміністрації, територіальної громади, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та громадської організації «Проліска» сім’я отримала двокімнатний модульний будинок площею 35 м². Він обладнаний електропостачанням, побутовою технікою та всім необхідним для життя.

Крім того, громадська організація «Проліска» допомогла відновити знищені документи, а участь у державній програмі «єВідновлення» дала можливість розпочати відбудову власного будинку.

Нагадаємо, нещодавно і одна кременчуцька родина, чиє житло зазнало пошкоджень від обстрілів, отримала модульне житло.