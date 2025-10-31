Олена Шуляк
Кременчук, Полтавщина

Кременчук і Полтавська ОВА підписали тристоронній меморандум про розвиток відновлювальної енергетики

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 86

 

Загальний обсяг інвестицій у проєкт становить 55 мільйонів євро

Кременчуцька громада та Полтавська облвійськадміністрація підписали тристоронній меморандум із німецькою компанією LEG Projects Ukraine GmbH & Co. KG про співпрацю у сфері відновлювальної енергетики. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Меморандум передбачає спільну реалізацію проєктів у сфері сонячної енергетики та виробництва зеленого водню. Йдеться про створення індустріальних хабів, що сприятимуть розвитку енергетичної інфраструктури, підвищенню енергонезалежності регіону та створенню нових робочих місць.

Керуюча директорка компанії LEG Projects Ukraine GmbH & Co. KG Тіна Шерф зазначила, що до проєкту планують залучити міжнародних партнерів, які спеціалізуються на виробництві водню, електролізерів, сонячних панелей і обладнання, що працює на водневому паливі.

У нас амбітні плани — не лише об’єднати зусилля всередині регіону, а й заохотити міжнародних партнерів до розвитку сучасної водневої енергетики на Полтавщині, — сказала Тіна Шерф.

Володимир Когут підкреслив, що реалізація меморандуму стане важливим кроком для розвитку енергетичної стійкості області та залучення інвестицій.

Полтавщина відкрита для інвесторів і зацікавлена в розвитку сучасних, екологічних та перспективних виробництв, — зазначив очільник ОВА.

Крім інвестицій на суму 55 мільйонів євро, проєкт забезпечить додаткові надходження до регіонального та державного бюджетів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кременчук отримає 8,3 мільйонів євро від Північної Екологічної Фінансової Корпорації та Європейського банку реконструкції та розвитку на реалізацію енергетичного проєкту в місті

Автор: Яна Гудзь
