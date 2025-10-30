Олена Шуляк
Омбудсман відреагував на стрілянину у Кременчуцькому РТЦК

Вчора, 23:00 Переглядів: 142

 

Він закликав громадян і працівників ТЦК діяти в межах закону

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на напади цивільних на працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

Омбудсман зазначив, що до його Офісу регулярно надходять звернення щодо неправомірних дій працівників ТЦК та СП — зокрема про випадки «бусифікації», незаконного утримання, обмеження свободи й застосування фізичної сили. За кожним сигналом Офіс Омбудсмана проводить юридичну перевірку, а винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Водночас Лубінець наголосив на небезпечній тенденції — агресивних діях цивільних проти працівників ТЦК. Зокрема, в Одесі група осіб напала на службовий автомобіль, а в Кременчуці чоловік відкрив стрілянину, поранивши двох співробітників ТЦК та СП.

— Такі дії як працівників ТЦК та СП, так і громадян — це не лише злочини, а й удар по державі в умовах війни. Вони допомагають ворогу дискредитувати українські інституції та посіяти недовіру, — підкреслив Лубінець.

Він закликав усіх діяти виключно в межах закону, поважати права людини та залишатися єдиними навіть у найскладніші часи.

Нагадаємо, 30 жовтня у Кременчуці чоловік під час перевірки документів відкрив стрілянину та поранив двох співробітників ТЦК. Поліція затримала стрільця.

Автор: Руслана Горгола
Теги: стрілянина ТЦК та СП омбудсман
Вверх