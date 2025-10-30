Омбудсман відреагував на стрілянину у Кременчуцькому РТЦК

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на напади цивільних на працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.
Омбудсман зазначив, що до його Офісу регулярно надходять звернення щодо неправомірних дій працівників ТЦК та СП — зокрема про випадки «бусифікації», незаконного утримання, обмеження свободи й застосування фізичної сили. За кожним сигналом Офіс Омбудсмана проводить юридичну перевірку, а винні мають бути притягнуті до відповідальності.
Водночас Лубінець наголосив на небезпечній тенденції — агресивних діях цивільних проти працівників ТЦК. Зокрема, в Одесі група осіб напала на службовий автомобіль, а в Кременчуці чоловік відкрив стрілянину, поранивши двох співробітників ТЦК та СП.
Він закликав усіх діяти виключно в межах закону, поважати права людини та залишатися єдиними навіть у найскладніші часи.
Нагадаємо, 30 жовтня у Кременчуці чоловік під час перевірки документів відкрив стрілянину та поранив двох співробітників ТЦК. Поліція затримала стрільця.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.