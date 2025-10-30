Фотофакт: у сквері імені Андрія Ізюмова у Кременчуці «пакують» голубів

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 336

30 жовтня у сквері імені Андрія Ізюмова у Кременчуці комунальники консервують фонтан на зиму. Про це повідомила кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Раніше міськрада повідомляла, що фонтани у місті працюватимуть до 26 жовтня.

Нагадаємо, що проєкт «кованого» скверу розробила директорка художньої галереї, художниця Оксана Бойко, а згодом його втілили у життя кременчуцькі ковалі. Окрасою зони відпочинку у центрі міста є фонтан, прикрашений викованими з металу силуетами голубів Крюківської та Кременчуцької породи, виведених колишнім мером нашого міста Андрієм Ізюмовим. Відкрили сквер у 2019 році.