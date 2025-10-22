Фонтани у Кременчуці працюватимуть до 26 жовтня — міськрада

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 160

Після цього комунальники розпочнуть підготовку до зими

У Кременчуці фонтани у скверах імені Олега Бабаєва та Андрія Ізюмова працюватимуть до 26 жовтня. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Із понеділка, 27 жовтня, комунальні служби розпочнуть консервацію фонтантів — їх готуватимуть до зимового періоду.

Зазвичай, після цього на фонтан встановлюють новорічну ілюмінацію.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» знімав сюжет про те, як у Кременчуці готують фонтан до зими.