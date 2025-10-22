Фонтани у Кременчуці працюватимуть до 26 жовтня — міськрада

У Кременчуці фонтани у скверах імені Олега Бабаєва та Андрія Ізюмова працюватимуть до 26 жовтня. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Із понеділка, 27 жовтня, комунальні служби розпочнуть консервацію фонтантів — їх готуватимуть до зимового періоду.
Зазвичай, після цього на фонтан встановлюють новорічну ілюмінацію.
Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» знімав сюжет про те, як у Кременчуці готують фонтан до зими.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.