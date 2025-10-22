Верховна Рада ухвалила за основу проєкт держбюджету на 2026 рік: пріоритет обороноздатності країни

Верховна Рада України підтримала у першому читанні проєкт закону про Державний бюджет України на 2026 рік. Про це повідомляє «Урядовий портал».

Документ визначає ключові напрями фінансування держави на наступний рік – 2,8 трлн грн на сектор безпеки й оборони, 467,1 млрд грн на соціальний захист, 265,4 млрд грн на освіту, 258 млрд грн на охорону здоров’я та 50,5 млрд грн на підтримку економіки та бізнесу.

Також сьогодні Верховна Рада ухвалила висновки та пропозиції до проєкту держбюджету на 2026 рік, що набули статусу Бюджетних висновків Верховної Ради України і визначають напрями доопрацювання документа. Кабмін опрацює бюджетні висновки в проєкті державного бюджету на 2026 рік та подасть оновлений документ на розгляд Верховної Ради до другого читання.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за рішення проголосували 256 депутатів. «Проти» голосували 3 парламентарі, 51 — утримався, а 20 — не голосували.

У проєкті держбюджету-2026 закладено видатки на 4,8 трлн грн (+415 млрд грн від 2025), а доходи — на 2,8 трлн грн (+446 млрд грн від 2025). Прогноз дефіциту бюджету на рівні до 18,4% ВВП. Потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

На оборону планується спрямувати 2,8 трлн грн (27,2% ВВП). Це на 168,6 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

На виробництво зброї - щонайменше 44,3 млрд грн. Це українські боєприпаси, ракети, засоби протиракетної оборони, авіаційну та бронетанкову техніку.

На освіту заплановано направити 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн до 2025 року).

Передбачено підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% двома етапами — 30% з 1 січня 2026 року та на 20% з 1 вересня 2026 року. Стипендій для понад 163 тисяч студентів з 1 вересня 2026 року зростуть удвічі.

А з 1 жовтня 2026 року передбачено безоплатне харчування для 4,4 млн школярів 1-11 класів по всій країні.

На охорону здоров’я заплановано витратити 258 млрд грн (+38 млрд грн до 2025 року). З них 191,6 млрд грн – програма медичних гарантій. Передбачено збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги (до 35 тис. грн), а також медикам прифронтових регіонів. У бюджет закладені кошти на безкоштовні ліки для громадян, зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, інших хронічних хвороб. Крім того, 10 млрд грн передбачено на нову адресну виплату для громадян віком від 40 років на проходження комплексного скринінгу здоров’я — у першу чергу перевірка на серцево-судинні захворювання, діабет і стан ментального здоровʼя. Ще 18,6 млрд грн – інвестиції у медичну інфраструктуру (реабілітація, психіатрія, обладнання).

На пенсійне забезпечення заплановано витратити 1 трлн 27 млрд грн (+123,4 млрд грн до 2025 року). З них 251,3 млрд грн – трансферт Пенсійному фонду. Передбачена індексація пенсій з 1 березня.

133 млрд грн направлять на соціальні виплати вразливим категоріям, а 24,5 млрд грн – програми підтримки сімей із дітьми (зокрема, нові програми):

підвищення одноразової виплати при народженні з 10 000 грн до 50 000 грн;

збільшення розміру допомоги для догляду за дитиною до однорічного віку з 860 грн до 7 000 грн;

запровадження нової щомісячної допомоги для догляду за дитиною від року до трирічного віку «єЯсла» при виході батьків на роботу – 7000 грн;

продовження надання одноразової грошової допомоги учням перших класів «Пакунок школяра» – 5000 грн.

Особливістю держбюджету-2026 є те, що уряд вирішив підвищити соціальні стандарти, заморожені у 2025 році. Згідно з документом, планується встановити з 1 січня 2026 року мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі — 8 647 грн (зараз 8000 грн);

у погодинному розмірі — 52 грн.

За очікуваннями Мінекономіки, у 2025 році середня зарплата збільшиться на 20,6% до 25 886 грн. Це сума до вирахування податків.

Кабмін прогнозує уповільнення зростання заробітних плат українців у 2026 році до 16%. Згідно з документом, середня зарплата становитиме у 2026 році 30 032 грн.

Прогноз уряду також передбачає зростання споживчих цін у 2026 році на 9,9%. Саме на цю величину пропонується збільшити прожитковий мінімум, у тому числі для осіб які втратили працездатність (мінімальну пенсію). Документом пропонується установити з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 3209 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років — 2817 грн;

дітей віком від 6 до 18 років — 3512 грн;

працездатних осіб — 3328 грн.

У законопроєкті закладений середній курс гривні до долара у 2026 році на рівні 45,7 грн/долар, а курс євро — 49,4 грн/євро.

Очікується, що реальний ВВП у 2026 році зросте на 2,4%, а номінальний ВВП становитиме 10,309 трлн грн. Показник відношення державного та гарантованого боргу до ВВП сягне 106% ВВП.

Уряд планує фінансування дефіциту держбюджету за рахунок державних запозичень у сумі 2,54 трлн грн, зокрема:

419,6 млрд грн — внутрішні запозичення;

2,12 трлн грн (46,5 млрд дол. США) — зовнішні.

Планується зменшення дефіциту державного бюджету до 18,4% ВВП (-7,4 відсоткових пункта до 2025 року). Рада дала рекомендації уряду опрацювати питання щодо підвищення з 1 січня 2026 року рівня грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань.

З детальними показниками проєкту бюджету-2026 можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, учора ми повідомляли, що Верховна Рада внесла зміни до держбюджету України на 2025 рік, збільшивши витрати на оборону.