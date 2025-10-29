Суд арештував майно директора кременчуцького заводу у справі про можливе розкрадання 20,5 млн грн

23 жовтня Києво-Святошинський районний суд Київської області наклав арешт на майно директора кременчуцького заводу, якого підозрюють у привласненні понад 20 мільйонів гривень бюджетних коштів. Справа стосується будівництва та встановлення модульних укриттів у Київській області. Про це стало відомо з ухвали суду.

За даними слідчих, у квітні 2024 року підприємство уклало договір на постачання та монтаж швидкоспоруджуваних укриттів для дитячих садків і шкіл Бучанського району. Однак, як встановили експерти, споруди не відповідали державним стандартам безпеки та не забезпечували належного захисту.

Попри це, директор підписав накладні про виконання робіт, після чого кошти були перераховані на рахунок підприємства, йдеться в ухвалі. Економічна експертиза підтвердила, що всі 20,5 млн грн були сплачені безпідставно.

Прокуратура подала клопотання про арешт майна підозрюваного з метою забезпечення майбутнього цивільного позову. Суд його задовольнив.

Під арешт потрапили земельні ділянки, житлові будинки, квартира, гараж, а також транспорт — автомобіль «AVATR 11», мотоцикл, причіп і вантажівка. Власнику заборонено відчужувати чи переоформлювати це майно.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Кременчуцька окружна прокуратура вимагає розірвати договори на облаштування укриття у гімназії №2 між освітнім закладом і будівельною компанією депутата міськради Дениса Терещенка.