Справу, де фігурує компанія кременчуцького депутата, передали з Києва до Полтави

У київському суді наголосили, що спір стосується об’єкта нерухомості у Кременчуці, тож за законом він підсудний Господарському суду Полтавської області

22 вересня Господарський суд міста Києва ухвалив передати справу за позовом Кременчуцької окружної прокуратури до Господарського суду Полтавської області. Мова йде про оскарження додаткових угод до договору та розірвання самого договору між ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог» та Кременчуцькою гімназією № 2 на капітальний ремонт укриття. Про це стало відомо з ухвали суду.

Що вимагає прокуратура:

визнати недійсними угоди від 30.12.2023 та 24.12.2024, якими продовжили строки робіт;

розірвати сам договір;

стягнути з підрядника штраф у розмірі 49,5 тис. грн.

Додамо, що згідно з інформацією з системи публічних закупівель Prozorro, вартість основного договору щодо облаштування укриття у гімназії № 2 зменшилась з понад 1,2 млн гривень до 738 тисяч гривень станом на кінець 2024-го.

За даними YouControl, власником і директором київської компанії є Денис Терещенко, депутат Кременчуцької міської ради. «Естеттехнолог» зареєстрували у 2018 році.

Як вказано у аналітичній системі Clarity Project, загалом компанія депутата міськради підписала з гімназією № 2 договорів на понад 6 мільйонів гривень.

Додамо, що будівництво укриття у гімназії № 2 тривало з 2023 року і станом на вересень 2025 року роботи завершено. Роботи у закладі розпочали без проєктно-кошторисних документацій — тобто не можна було дізнатись інформацію ані про витрати, ані про обсяги робіт. Після розголосу договір оприлюднили у Prozorro.

У травні із бюджету Кременчука виділили додатково майже пів мільйона гривень на капітальний ремонт відмостки у закладі освіти. На проблему із неякісною відмосткою говорили й батьки учнів гімназії № 2 наприкінці минулого року: підтоплення заважали облаштуванню укриття у гімназії.

Зазначимо також, що фірма Дениса Терещенка успішно працює і на інших об’єктах, що фінансуються з бюджету Кременчука.

