Олена Шуляк
Стало відомо, скільки заплатять українці за світло цієї зими
ГО "Захист держави"
Конференція громадських організацій у Полтаві: спільні дії в умовах війни
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Бізнес/Робота

У Кременчуці депутатська комісія погодила зміни до детального плану території: це стосується будівництва житлових масивів

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 158

Питання погодження змін детального плану території розглянуть депутати міської ради на найближчій сесії

27 жовтня депутатська комісія з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури погодила винести на розгляд сесії питання про внесення змін до детального плану території — зміну цільового призначення ділянки. Мова йде про будівництво чотирьох 10-поверхівок та торгового центру на місці лікеро-горілчаного заводу. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час засідання комісії.

Зміни стосуються ділянки в кварталі, обмеженому вул. Сержанта Мельничука, вул. Межова, вул. Новомежова, проїздом Парковий та вул. Володимира Черниша. Під час засідання члени комісії обговорили, зокрема, розміщення паркомісць у майбутньому комплексі, будівництво укриття тощо. 

Питання зміни детального плану території розглянуть депутати міської ради на найближчій сесії. 

Нагадаємо, 15 жовтня громада, 28 учасників громадських слухань, одноголосно підтримала зміни до детального плану території — зміну цільового призначення ділянки, де раніше розміщувався лікеро-горілчаний завод. Тобто земельну ділянку, яку раніше відводили для промисловості, надалі використовуватимуть для будівництва житлової та громадської забудови. 

Загальна площа ділянки — 1,7867 г. Очікується, що там побудують чотири десятиповерхівки і адміністративний центр. Загальна кількість квартир — 529. Також планується облаштування території паркомісцями і майданчиками. 

Землю орендує товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Віденський млин». Компанія виступала і інвестором розроблення детального плану, а його замовником є Кременчуцька міська рада.

 

За даними YouControl та Clarity Project, ТОВ «Віденський млин» заснували у 2015 році. Нині компанія зареєстрована у Києві, першочергово вона розміщувалась у Кременчуці. Основний вид діяльності — дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв. 

Керівником компанії на сьогодні вказаний в аналітичних системах Максим Давиденко, засновником — акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Орландо», а кінцевим бенефіціаром — Ілля Кушнір. Інвестиційний фонд також належить Іллі Кушніру, про що вказують дані з YouControl та руху »Чесно»

Ілля Кушнір — колишній депутат Київської міської ради від партії «Удар», син кременчуцького бізнесмена Ігоря Кушніра. Сам Ігор Кушнір довгий час займав пост керівника «Київміськбуду» і віцепрезидента Будівельної палати України.

Відомі кременчужани потрапили до скандального розслідування Bihus.info

0
Автор: Телеграф Джерело фото: google.maps
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх