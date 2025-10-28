У Кременчуці депутатська комісія погодила зміни до детального плану території: це стосується будівництва житлових масивів

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 158

27 жовтня депутатська комісія з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури погодила винести на розгляд сесії питання про внесення змін до детального плану території — зміну цільового призначення ділянки. Мова йде про будівництво чотирьох 10-поверхівок та торгового центру на місці лікеро-горілчаного заводу. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час засідання комісії.

Зміни стосуються ділянки в кварталі, обмеженому вул. Сержанта Мельничука, вул. Межова, вул. Новомежова, проїздом Парковий та вул. Володимира Черниша. Під час засідання члени комісії обговорили, зокрема, розміщення паркомісць у майбутньому комплексі, будівництво укриття тощо.

Питання зміни детального плану території розглянуть депутати міської ради на найближчій сесії.

Нагадаємо, 15 жовтня громада, 28 учасників громадських слухань, одноголосно підтримала зміни до детального плану території — зміну цільового призначення ділянки, де раніше розміщувався лікеро-горілчаний завод. Тобто земельну ділянку, яку раніше відводили для промисловості, надалі використовуватимуть для будівництва житлової та громадської забудови.

Загальна площа ділянки — 1,7867 г. Очікується, що там побудують чотири десятиповерхівки і адміністративний центр. Загальна кількість квартир — 529. Також планується облаштування території паркомісцями і майданчиками.

Землю орендує товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Віденський млин». Компанія виступала і інвестором розроблення детального плану, а його замовником є Кременчуцька міська рада.

За даними YouControl та Clarity Project, ТОВ «Віденський млин» заснували у 2015 році. Нині компанія зареєстрована у Києві, першочергово вона розміщувалась у Кременчуці. Основний вид діяльності — дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв.

Керівником компанії на сьогодні вказаний в аналітичних системах Максим Давиденко, засновником — акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Орландо», а кінцевим бенефіціаром — Ілля Кушнір. Інвестиційний фонд також належить Іллі Кушніру, про що вказують дані з YouControl та руху »Чесно».

Ілля Кушнір — колишній депутат Київської міської ради від партії «Удар», син кременчуцького бізнесмена Ігоря Кушніра. Сам Ігор Кушнір довгий час займав пост керівника «Київміськбуду» і віцепрезидента Будівельної палати України.

Відомі кременчужани потрапили до скандального розслідування Bihus.info