Кременчук, Бізнес/Робота

Земельну ділянку, де компанія депутатів планує звести багатоповерхівку у Кременчуці, планують викупити

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 208

Мова йде про ділянку площею 1622 кв. м, де нині розташовані будівлі відкритої автостоянки

У Кременчуці земельну ділянку, де нині розташована автостоянка біля будинку № 101 на вулиці Героїв Маріуполя, планують викупити. Під час засідання депутатська комісія з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури підтримала затвердження технічної документації щодо поділу відповідної земельної ділянки для ТОВ «Кремінь Буд 25».  Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час засідання комісії 27 жовтня. 

За це рішення не голосував депутат міської ради, член комісії Олександр Роженко через конфлікт інтересів. Надалі питання мають розглянути депутати на сесії міської ради. 

Нагадаємо, що мова йде про ділянку площею 1622 кв. м, де нині розташовані будівлі відкритої автостоянки. Після поділу утворяться дві ділянки:

  • 127 кв. м — зона транспортної інфраструктури (червоні лінії бульвару);
  • 1495 кв. м — для будівництва багатоквартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом.

За даними YouControl та Clarity Project, «Кремінь Буд 25» зареєстрували у березні 2025 року у Кременчуці. На сьогодні компанією керує Кароліна Кулініч, а кінцевими бенефіціарами є депутат Олександр Роженко, ймовірно, родич депутата Плескуна — Володимир Плескун та сама Кароліна Кулініч. Засновниками «Кремінь Буд 25» є приватне підприємство «Каріатіда +», кінцевими бенефіціарами якого є вище згадані особи: Володимир Плескун, Кароліна Кулініч та Олександр Роженко.

Третього жовтня депутати Кременчуцької міської ради погодили ТОВ «Кремінь Буд 25» розробку технічної документації для поділу земельної ділянки.

Вверх