«Ти подобаєшся мені…»: у Кременчуці виступив Віктор Павлік

У пʼятницю, 24 жовтня, у Кременчуці в Міському палаці культури відбувся концерт народного артиста України Віктора Павліка.

Зала була заповнена: серед глядачів були як люди середнього і старшого віку, для яких пісні Павліка стали невід’ємною частиною життя, так і молодь.

Вихід виконавця супроводжувався аплодисментами — він, до речі, почав вчасно й одразу подякував кременчужанам за те, що прийшли на зустріч із ним, а також Збройним силам України за можливість проводити концерти.

— Сьогодні в залі присутні хлопці та дівчата кременчуцької 107 бригади. Дякуємо вам за службу, за захист! Бережи вас Господь! - сказав народний артист.

Концертна програма поєднувала хіти, які знає чи не кожен український слухач, і нові пісні.

Було багато лірики.

«Ти подобаєшся мені…» разом із Віктором співав весь зал.

Під «Шикидим» глядачі повставали з місць і танцювали, не стримуючи емоцій.

Після виконання кількох пісень пролунав сигнал повітряної тривоги. Проте після вимушеного антракту майже всі шанувальники творчості Віктора Павліка повернулися до зали й продовжили насолоджуватися музикою й творчістю відомого українського співака.