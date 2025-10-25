«Ти подобаєшся мені…»: у Кременчуці виступив Віктор Павлік 

У пʼятницю, 24 жовтня, у Кременчуці в Міському палаці культури відбувся концерт народного артиста України Віктора Павліка.
Зала була заповнена: серед глядачів були як люди середнього і старшого віку, для яких пісні Павліка стали невід’ємною частиною життя, так і молодь.
Вихід виконавця супроводжувався аплодисментами — він, до речі, почав вчасно й одразу подякував кременчужанам за те, що прийшли на зустріч із ним, а також Збройним силам України за можливість проводити концерти.
Концертна програма поєднувала хіти, які знає чи не кожен український слухач, і нові пісні.
Було багато лірики.
«Ти подобаєшся мені…» разом із Віктором співав весь зал.
Під «Шикидим» глядачі повставали з місць і танцювали, не стримуючи емоцій.
Після виконання кількох пісень пролунав сигнал повітряної тривоги. Проте після вимушеного антракту майже всі шанувальники творчості Віктора Павліка повернулися до зали й продовжили насолоджуватися музикою й творчістю відомого українського співака.
