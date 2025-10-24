У понеділок Кременчук попрощається із полеглим військовослужбовцем Богданом Яківцем

Сьогодні, 16:44 Переглядів: 0

У понеділок, 27 жовтня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну військовослужбовця Богдана Яківця. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що військовослужбовець — вірний син, люблячий батько та чоловік, випускник Кременчуцької гімназії № 12, відданий захисник Батьківщини — загинув 2 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України.

Прощання та поховання Богдана Яківця відбудеться у понеділок, 27 жовтня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника.