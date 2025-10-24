У Кременчуцькому медичному коледжі можуть зробити капітальний ремонт за понад 600 тисяч гривень

Планується ремонт прохідної та вестибюлю зі сходами
23 жовтня Кременчуцький медичний коледж оголосив тендер на поточний ремонт приміщень. Очікувана вартість — 694 тис. 328 гривень. Про це стало відомо з системи Prozorro.
Вказано, що планується ремонт прохідної та вестибюлю зі сходами. Ремонт мають завершити до 1 грудня. Нині триває процедура подачі тендерної документації.
Нагадаємо, у серпні в медколеджі розпочали ремонти коридорів.
