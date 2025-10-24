Омельницькій громаді планують повернути понад 200 гектарів землі — прокуратура

Кременчуцька окружна прокуратура звернулася до суду з позовом до місцевого жителя та товариства з Кременчуцького району. Прокурори вимагають розірвати 8 договорів оренди й повернути у комунальну власність Омельницької громади понад 200 гектарів земель сільськогосподарського призначення. Про це повідомили у обласній прокуратурі 23 жовтня.
За даними слідства, у вересні 2022 року Омельницька сільська рада передала чоловіку у користування 8 ділянок для сінокосіння та випасання худоби. Уже наступного місяця орендар передав ці землі в суборенду товариству, чого закон не дозволяє без проведення земельних торгів.
Прокурори вважають, що таким чином інтереси територіальної громади були порушені, тому подали позов про розірвання договорів і повернення землі.
Наразі Кременчуцький районний суд відкрив провадження у справі.
Нагадаємо, нещодавно прокуратура повернула громаді у Кременчуцькому районі понад 2 млн грн за користування землею.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.