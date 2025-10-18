Прокуратура повернула громаді у Кременчуцькому районі понад 2 млн грн за користування землею

Під час розгляду справи підприємство добровільно сплатило заборгованість

За користування земельними ділянками комунальної власності до бюджету Козельщинської селищної ради товариство повернуло понад 2 млн грн. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі 18 жовтня.

Вказано, що у 2010 та 2012 роках товариство взяло в оренду три земельні ділянки промислового призначення загальною площею понад 12 гектарів. У 2020–2021 роках селищна рада затвердила нову грошову оцінку землі, але орендна плата не змінилася, через що громада щороку недоотримувала кошти.

Прокуратура звернулася до суду з позовами. Під час розгляду справи підприємство добровільно сплатило заборгованість, тож суд закрив провадження.

