У Кременчуці через аварію на мережах від водопостачання відключили три будинка, а ще трьом вимкнули світло

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 349

За повідомленням ТОВ «Керуюча компанія «Будсервіс» сьогодні, 23 жовтня, о 07.45 було припинено постачання електричної енергії трьом багатоповерхівкам за адресами: вул. Республіканська, буд. 67, 69, 71. Це зробили через необхідність заміни ввідного кабелю на будинку №71 по вулиці Республіканській. Роботи будуть виконуватись бригадою АТ «Полтаваобленерго».

А за повідомленням КП «Кременчукводоканал», для виконання аварійних робіт з 08.11 припинено централізоване водопостачання двом будинкам за адресами: вул. Володимира Великого, буд. 26, 30. Орієнтовний час завершення робіт – сьогодні о 17.00.

Крім того, з учорашнього дня для виконання аварійних робіт припинено водопостачання за адресою: вул. Вадима Бойка, 23. Орієнтовний час завершення робіт – сьогодні о 17.00.

КП «Кременчукводоканал» попереджає, що після відновлення водопостачання можливе тимчасове збільшення каламутності та забарвленості води.

